Європейські лідери "скоординували" рішення щодо дзвінка до Путіна

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що європейські лідери погодилися, що американський лідер Дональд Трамп мав повідомити російському очільнику Володимиру Путіну про рішення, прийняте під час зустрічі в Білому домі.

Про це він розповів у коментарі CNN.

"Це було скоординовано", – сказав він про рішення попросити Трампа зателефонувати Путіну.

Стубб сказав, що однією з їхніх цілей було запропонувати двосторонню зустріч між Путіним та Зеленським, на що, за його словами, Путін погодився. Він не надав подробиць про те, що сказали Трамп і Путін під час своєї розмови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після дзвінка до російського очільника він почав організацію зустрічі між правителем Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.