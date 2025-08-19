Мерц: зустріч Зеленського та Путіна має відбутись протягом двох тижнів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна має відбутись протягом двох тижнів, однак він "не певен, що в Путіна стане сміливості".

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Мерц виступив одразу після завершення переговорів з Трампом у Білому домі.

Він зазначив, що перемовини європейських лідерів з президентами України та США "не лише виправдали очікування, а й перевершили їх".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами було обговорено гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США. Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним.