Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з лідерами в Овальному кабінеті "трішки сперечався" з відсотком який був зображений на мапі, підготовленій США. Він підкреслив, що реальні дані просування армії РФ важливі для розуміння, яка "є сила в української армії".

Про це він розповів під час брифінгу біля Білого Дому.

За словами Зеленського, існують чіткі цифри, яких не було, що за 1000 днів до одного відсотка української території було окуповано російськими військами.

"Люди думають 20% чи 18%, а до 1%. Це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду та на реальність, але це змінює баланс того, яка сила в російської армії, і яка сила в української армії", — сказав він.

Зеленський підкреслив важливість розуміння, що деякі частини України, такі як Схід та Крим були окуповані не внаслідок того, що "одна армія тисне на іншу, а інша крокує назад", а через відсутність бойових дій.

"Не було бойових дій, наприклад, в Криму — масових якихось бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика частина через те, що в росіян сильна армія", — пояснив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що під час перемовин не було сперечання, розмову він назвав "теплою, хорошою, предметною". Обговорення питання територій Зеленський описав "достаньо довгим".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами було обговорено гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.