CNN: "Моссад" контрабандою переправив зброю до Ірану напередодні п'ятничних ударів

За словами ізраїльського чиновника з безпеки, ізраїльська розвідка “Моссад” контрабандою ввезла зброю до Ірану напередодні п'ятничних ударів, які були спрямовані на ураження іранських оборонних споруд.

Про це повідомляє CNN.

Чиновник заявив, що “на території Ірану була створена база для запуску вибухових дронів, і що дрони були активовані під час п'ятничної атаки для ураження пускових установок ракет на базі під Тегераном”.

Чиновник розповів, що Ізраїль також “контрабандою ввіз високоточну зброю в центральну частину Ірану і розмістив її поблизу зенітно-ракетних комплексів”. Він додав, що Ізраїль також розмістив ударні системи на транспортних засобах.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.