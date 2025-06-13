Іран завдав удару по Ізраїлю у відповідь на атаку: що відомо та як реагує світ

Ізраїль під ракетним обстрілом з Ірану: працює ППО

У ніч на 14 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про запуск ракет з території Ірану в напрямку Ізраїлю. У кількох регіонах країни пролунали повітряні тривоги.

Як повідомляє ЦАХАЛ, системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням загрози. Паралельно Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по об'єктах запуску та перехоплюють ракети в повітрі.

ЦАХАЛ наголосив, що оборонні системи не є повністю герметичними, тому громадянам вкрай важливо залишатися в захищених приміщеннях до подальших вказівок.