Іран завдав удару по Ізраїлю у відповідь на атаку: що відомо та як реагує світ

Уночі 13 червня Ізраїль атакував Іран: Армія оборони Ізраїлю заявила про "точний превентивний удар" по десятках військових об'єктів з метою пошкодження ядерної програми Ірану. Іран у відповідь запустив безпілотники — у ЦАХАЛі заявили, що перехопили їх.
Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.
МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.
Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.
Суспільне стежить за наслідками ізраїльської атаки по Ірану та збирає головні новини у текстовому онлайні.
Ще п’ятеро поранених в Ізраїлі унаслідок нічної ракетної атаки Ірану
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в результаті іранської ракетної атаки в ніч на 14 червня постраждали п’ятеро людей, один з них — має легкі поранення.
В Ізраїлі жінка загинула внаслідок вечірньої ракетної атаки Ірану
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, під час першого залпу ракет Ірану у п'ятницю ввечері загинула одна жінка.
Вона отримала критичні поранення і згодом померла внаслідок травм, йдеться в повідомленнях.
Із Ірану випустили десятки ракет по Ізраїлю — частину перехоплено
Протягом останньої години з території Ірану по Ізраїлю було випущено десятки ракет.
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Частину ракет вдалося перехопити силами протиповітряної оборони. Водночас у кількох регіонах країни зафіксовано падіння боєприпасів. У цих районах наразі працюють пошуково-рятувальні служби.
Кількість поранених в Ізраїлі внаслідок атаки Ірану зросла до 63
Унаслідок атаки Ірану балістичними ракетами у п'ятницю ввечері, 13 червня, постраждали 63 людини.
Про це повідомив ізраїльський 12-й канал з посиланням на службу швидкої допомоги.
Одна людина перебуває у критичному стані, одна – у важкому стані, вісім – у легкому стані, інші отримали легкі травми.
У Тегерані активовано протиповітряну оборону
У столиці Ірану Тегерані активовано протиповітряну оборону, повідомляють державні іранські ЗМІ. Причиною є необхідність захисту від можливого ізраїльського удару.
Про це повідомило агентство Reuters незадовго до півночі.
За даними ЗМІ, у місті було чутно вибухи.
Ізраїль під ракетним обстрілом з Ірану: працює ППО
У ніч на 14 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про запуск ракет з території Ірану в напрямку Ізраїлю. У кількох регіонах країни пролунали повітряні тривоги.
Як повідомляє ЦАХАЛ, системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням загрози. Паралельно Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по об'єктах запуску та перехоплюють ракети в повітрі.
ЦАХАЛ наголосив, що оборонні системи не є повністю герметичними, тому громадянам вкрай важливо залишатися в захищених приміщеннях до подальших вказівок.
35 людей постраждали в Ізраїлі внаслідок ракетного удару Ірану, одна людина – у критичному стані
Внаслідок балістичного ракетного удару Ірану по Ізраїлю поранення отримали 35 осіб, повідомили медичні служби, пише Times of Israel.
Одна жінка перебуває у критичному стані, ще четверо людей дістали поранення середньої тяжкості. Дев’ятеро — у легко-середньому стані, решта — з легкими травмами або симптомами гострої тривоги.
Постраждалих доправили до лікарень Бейлінсон, Сураські та Шіба в центральній частині Ізраїлю.
Посол Ірану при ООН заявляє про 78 загиблих внаслідок ударів Ізраїлю
Постійний представник Ірану при ООН Амір Іравані під час засідання Ради Безпеки заявив, що внаслідок ізраїльських ударів по Ірану загинули 78 людей, зокрема високопосадовці військового командування Ірану.
За його даними, ще понад 320 людей поранено.
"Станом на зараз 78 осіб, включно з високопоставленими військовими, загинули, ще понад 320 — поранено. Більшість — цивільні, зокрема жінки й діти", — сказав Іравані.
За словами представника Ірану, операція Ізраїлю спрямована на командні структури іранських збройних сил та ядерну програму.
ЦАХАЛ: з території Ірану по Ізраїлю випущено менш ніж 100 ракет, більшість перехоплено
Увечері 13 червня з території Ірану по Ізраїлю було випущено два залпи балістичних ракет класу "земля-земля" — загалом менш ніж 100.
Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Еффі Дефрін.
За його даними, більшість ракет були перехоплені системами ППО або не досягли цілей. Утім, зафіксовано кілька влучань по будівлях, деякі пошкодження спричинені уламками від перехоплень.
"Цей вечір знову підтвердив важливість дотримання інструкцій безпеки. Я прошу вас продовжувати це робити — це рятує життя", — наголосив речник ЦАХАЛ.
Ракетний удар Ірану по Ізраїлю
З'явилися перші фото наслідків ракетного удару Ірану по Ізраїлю.
Іранський завод зі збагачення урану в Натанзі зруйнований – глава МАГАТЕ
Наземна експериментальна установка зі збагачення урану на іранському ядерному об'єкті в Натанзі була знищена. Про це повідомив Раді Безпеки ООН голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"В цей час іранська влада інформує нас про напади на два інших об'єкти, а саме на завод зі збагачення палива в Фордо і в Ісфахані, – заявив Гроссі. – На даний момент у нас недостатньо інформації, крім даних про те, що навколо цих об'єктів також велися військові дії".
Представник влади Ірану: Якщо Ізраїль завдасть удару по наших енергетичних об'єктах — ми негайно відповімо
Іранський представник, цитований інформаційним агентством Fars, пригрозив, що якщо Ізраїль завдасть удару по енергетичній чи економічній інфраструктурі на території Ірану — то Іран "негайно" завдасть удару у відповідь по аналогічній інфраструктурі.
Кількість поранених внаслідок обстрілу з боку Ірану зросла до 17
Як передає Ynet, внаслідок атаки щонайменше 17 постраждалих, серед них одна людина у стані середньої тяжкості, решта — з легкими травмами або з ознаками паніки.
Постраждалий середньої тяжкості був поранений під час падіння ракети в Рамат-Гані, ще десятеро там отримали легкі поранення. Значні пошкодження також зафіксовані внаслідок падіння ракети в Тель-Авіві — було уражено багатоповерховий будинок, мешканці залишилися заблокованими всередині.
Командування служби тилу Ізраїлю дозволило мешканцям покинути сховища
"Після оцінки ситуації Командування тилу повідомило, що тепер дозволено покидати захищені приміщення у всіх регіонах країни та перебувати неподалік від них. Вас просять і надалі дотримуватися вказівок Командування тилу та отриманих інструкцій", – йдеться у повідомленні Командування.
Суспільне транслює наживо з Ізраїлю.
Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет
Як передає Times of Israel, на цей час, згідно з оцінками ЦАХАЛу, Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет у двох залпах.
Надійшли повідомлення про дев'ять місць попадання, в результаті чого близько 15 осіб отримали поранення, більшість з яких, за словами медиків, знаходяться в хорошому стані.
Міністр оборони Ізраїлю: Іран перейшов "червоні лінії" та заплатить високу ціну
Як заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, Іран "перейшов червону межу після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі".
"Ми продовжимо захищати громадян Ізраїлю і доб'ємося того, щоб режим аятолли заплатив дуже високу ціну за свої огидні дії", – додав він.
США допомагають Ізраїлю в перехопленні іранських ракет – ЗМІ
США надають допомогу Ізраїлю в перехопленні іранських балістичних ракет, які були запущені по території країни сьогодні ввечері, повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника.
Іран запустив третю хвилю ракет
Іранське телебачення повідомляє, що був запущений третій залп балістичних ракет по Ізраїлю.
МАГАВ оновив дані по Ізраїлю: 14 поранених легкої тяжкості і 1 середньої
Наразі відомо про 14 постраждалих із легкими травмами внаслідок пошкоджень від іранської атаки, а також одного пораненого середньої тяжкості, повідомляє МАГАВ.
В одному з пошкоджених будинків у районі Гуш-Дан завдано значної шкоди, і там горить вогонь. Мешканці заблоковані не можуть вийти з будівлі. На місце викликали рятувальників.
У Тель-Авіві та Рамат-Гані є поранені серед цивільного населення
Як повідомляє Ynet, у Спецпідрозділі прикордонної поліції Ізраїлю (МАГАВ) заявили, що наразі відомо про п’ятьох постраждалих через вибухи внаслідок іранської атаки.
Один із поранених – у середньому стані, решта — у легкому. У Тель-Авіві зафіксовано значні пошкодження на одному з місць події. Також у Рамат-Гані зафіксовано пошкодження на місці вибуху.
В Ізраїлі оцінюють, що наразі з Ірану було випущено понад 150 ракет. Десятки з них було перехоплено — і зараз готуються до третього залпу.
Іран продовжує обстрілювати Ізраїль
Відео, як виглядає станом на зараз небо над Тель-Авівом опублікували Associaced Press.
Ізраїльський винищувач був збитий системою ППО Ірану
Про це передає Reuters з посиланням на Державне телебачення Ірану.
"Щонайменше один ізраїльський винищувач був збитий системою ППО, пілот затриманий", – йдеться у повідомленні.
Високопосадовець Ірану в коментарі Reuters: Наша помста лише розпочалася
"Вони заплатять високу ціну за вбивство наших командирів, науковців та народу", – наголосив співрозмовник агенції Reuters.
Він також додав: "Ніде в Ізраїлі не буде безпечно, наша помста буде болісною".
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав ударів по десятках цілей в Ізраїлі.
В Армії оборони Ізраїлю закликали населення залишатися в укриттях
"Обстріли тривають. Ще один залп десятків ракет було запущено в напрямку держави Ізраїль. Просимо вас і надалі дотримуватись вказівок Командування тилу та офіційних інструкцій. Вибухи, які ви чуєте, — це результат перехоплень або падінь ракет. Система протиповітряної оборони постійно виявляє та перехоплює загрози", – повідомили у ЦАХАЛ.
З Ірану було запущено ракети в бік території Ізраїлю
ЦАХАЛ зафіксував, що нещодавно з території Ірану було запущено ракети в напрямку території держави Ізраїль.
"Системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням загрози. Необхідно негайно перейти до захищених приміщень і залишатися там до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у соцмережі Х.
Ізраїльські ВПС завдали удару по іранському ядерному об'єкту поблизу Ісфахана
Про це повідомив представник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін, пише Times of Israel.
Також з'явилися повідомлення та відеозаписи атаки на ядерний об'єкт у Фордо.
"Ми не дозволимо Ірану наблизитися до створення ядерної бомби. Ми не допустимо розробки ракет, призначених для заподіяння нам шкоди", – заявив Дефрін.
Раніше Дефрін заявив, що військові вбили щонайменше шістьох високопоставлених іранських воєначальників і дев'ять вчених-ядерників.
Путін провів розмову з Нетаньягу та президентом Ірану Пезешкіаном
Про це повідомили у Кремлі. Там заявили, що Путін висловив співчуття керівництву та народу Ірану і засудив ізраїльську атаку.
Під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу російський лідер наголосив на необхідності повернення до переговорного процесу та запропонував своє посередництво.
У Нетаньягу ще не коментували розмову з Путіним.
У Тегерані працювала ППО
У центрі Тегерана, де розташовані резиденція аятоли Хаменеї та президентський палац, були активовані іранські системи протиповітряної оборони, повідомляє Reuters з посиланням на державні іранські медіа.
З Ємену по Ізраїлю запустили ракету
У деяких районах Ізраїлю лунала повітряна тривога. Ракета, запущена з Ємену, впала в районі Хеврону, жодних ракет-перехоплювачів не запускали, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
Іранські медіа: Ізраїль атакував ядерний майданчик в Ірані
Ізраїль завдав ударів по ядерному майданчику Фордо в Ірані, там пролунали вибухи, повідомила державна Fars News Agency.
МАГАТЕ: всередині одного ядерного об'єкту в Натанзі контрольоване забруднення
Рівень радіації за межами ядерного об'єкту в Натанзі залишився незмінним, повідомили в МАГАТЕ. Усередині об'єкта присутнє радіоактивне забруднення, яке можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів, додали в організації.
Трамп: "Незрозуміло, чи Іран досі має ядерну програму"
Президент США Дональд Трамп заявив, що незрозуміло, чи має Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні. Про це він сказав у коментарі Reuters.
Трамп сказав, що США все ще планують переговори з Іраном щодо ядерної програми в неділю, 15 червня, але він не впевнений, чи вони відбудуться. Він повторив, що для Ірану ще не пізно укласти угоду.
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті", – сказав Трамп.
Він також заявив, що не стурбований спалахом регіональної війни в результаті ударів Ізраїлю.
Ввечері відбудеться засідання Радбезу ООН
Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 13 червня, о 15:00 (за нью-йоркським часом), повідомив посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.
"Я поясню Раді, чому ми зробили те, що зробили, і я очікую, що Рада безпеки зрозуміє наше рішення", — сказав він.
Раніше Іран закликав Радбез зібрати екстренне засідання через ізраїльську атаку.
Готуємо населення Ізраїлю до нападу з боку Ірану — посол Ізраїлю в ООН
Ізраїль наразі не знає, скільки ще триватиме операція проти Ірану, заявив посол країни в ООН Денні Данон.
"Ми готуємо населення Ізраїлю до нападу з боку Ірану. Минулої ночі вони відправили понад 100 безпілотників, які ми перехопили. Ми очікуємо ще більше снарядів, і ми готуємо населення до дуже інтенсивних днів, які нас чекають. Ми продовжуватимемо діяти, доки не дізнаємося, що ми усунули загрозу", — сказав посол.
Він додав, що Іран значно просунувся в напрямку ядерного озброєння та планував вторгнутися в Ізраїль "з усіх боків, використовуючи тисячі терористів та тисячі снарядів".
Іран призупиняє всі авіарейси
Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні рейси, повідомило державне інформаційне агентство Fars News Agency з посиланням на управління цивільної авіації.
ЦАХАЛ заявив, що здійснив серію ударів по ракетних пускових установках в Ірані
Армія оборони Ізраїлю заявила, що вдень у п’ятницю 13 червня провела серію ударів по ракетних комплексах класу "земля-земля" в Ірані.
За даними ЦАХАЛу, цими ударами знищили десятки пускових установок, сховищ ракет класу "земля-земля" та інших військових об'єктів.
"За час війни іранський режим випустив сотні ракет класу “земля-земля” в бік території Держави Ізраїль. Знищення ракет є життєво важливою місією у спробі захистити громадян Держави Ізраїль”, — заявили ізраїльські військові.
За даними ЦАХАЛу, ракетний арсенал іранського режиму включає ракети з дальністю польоту в тисячі кілометрів.
Нетаньягу проведе розмову з Трампом, Путіним і Стармером
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу від ночі провів розмови з низкою світових лідерів, зокрема з канцлером Німеччини Мерцом, прем'єр-міністром Індії Моді та президентом Франції Макроном, повідомили в офісі ізраїльського прем'єра.
Пізніше від має поговорити з президентом США Трампом, лідером Кремля Путіним та прем'єр-міністром Великої Британії Стармером.
Трамп назвав удари по Ірану "дуже успішною атакою"
Президент Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану "дуже успішною атакою".
"Ми, звичайно, підтримуємо Ізраїль, очевидно, і підтримували його так, як ніхто ніколи не підтримував", – сказав Трамп у коментарі CNN.
Він також повторив свої слова про ультиматум Ірану та додав, що він має "укласти угоду, поки не пізно".
Ердоган назвав ізраїльську атаку "провокацією"
Президент Туреччини Ердоган заявив, що атака Ізраїлю на іранські об'єкти — "явна провокація, яка ігнорує міжнародне право", а адміністрація Нетаньягу намагається "втягнути регіон і весь світ у катастрофу".
Він додав, що міжнародна спільнота має "покласти край ізраїльському бандитизму, спрямованому проти глобальної та регіональної стабільності".
Трамп заявив, що поставив Ірану ультиматум на 60 днів для укладення угоди: "Сьогодні 61-й"
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану є "другий шанс" для укладення ядерної угоди.
"Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум "укласти угоду". Вони мали б це зробити! Сьогодні 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, є другий шанс!" — написав Трамп на своїй сторінці у Truth Social.
Президент Ірану назвав ізраїльську атаку "безглуздою"
Президент Ірану у своєму зверненні до нації заявив, що законна та потужна відповідь Ірану "змусить Ізраїль пошкодувати про свій безглуздий вчинок", передає Reuters.
Ізраїль припиняє роботу дипломатичних місій по всьому світу
"З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — йдеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Києві.
ЦАХАЛ заявив про ураження найбільшого в Ірані об'єкту зі збагачення урану в районі Натанза
Армія оборони Ізраїлю заявила, що уночі ізраїльські винищувачі завдали удару по об'єкту зі збагачення урану в районі міста Натанз та в результаті ударів пошкодили підземну зону об'єкта. У цій зоні знаходиться багатоповерховий зал збагачення з центрифугами та додатковою допоміжною інфраструктурою.
У ЦАХАЛі додали, що це найбільший об'єкт зі збагачення урану в Ірані, який роками працює для створення ядерної зброї та містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня.
Водночас в Ірані заявили, що удар завдав "поверхневих пошкоджень". Речник Організації атомної енергетики Ірану Бехруз Камальванді заявив, що організація не має оцінки збитків, завданих по об'єкту в Натанзі, однак більша його частина, зокрема збагачувальні потужності, перебувають під землею.
Іранські медіа повідомили про атаку на аеропорт у Тебрізі
Ізраїль завдав нового удару по військовому аеропорту в північно-західному іранському місті Тебріз о 12:30 за місцевим часом, повідомляє іранське державне агенство Tasnim. Видання пише, що мішенню була військова авіабаза Шахід Факурі, де розміщені винищувачі.
Трамп закликав Іран укласти нову угоду
Президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social закликав Іран до угоди, "поки не пізно", оскільки далі "буде тільки гірше".
"Сполучені Штати виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, БЕЗУМОВНО, і в Ізраїлю її багато, і попереду ще більше — і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії висловлювалися сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі МЕРТВІ зараз, і буде тільки гірше! Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими", — написав Трамп.
Іран заявив, що виходить з ядерних переговорів зі США
Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми.
Депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, скасували.
У МЗС України відреагували
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що наразі важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці.
"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", — наголосив Сибіга.
Він також нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України, зокрема постачаючи їй зброю, яку РФ використовує для атак на українські міста. Крім того, МЗС назвало іранський режим джерелом численних загроз як у регіоні Близького Сходу, так і за його межами.
Гутерреш засудив атаку
Будь-яка військова ескалація на Близькому Сході має бути засуджена, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Він особливо стурбований нападами Ізраїлю на ядерні установки в Ірані, поки тривають переговори між Іраном та Сполученими Штатами щодо статусу ядерної програми Ірану", – сказав Фархан Хак, заступник речника Генсека ООН
Держдеп США створив робочу групу для потенційної евакуації своїх громадян з регіону
Державний департамент США створив робочу групу з питань Близького Сходу для потенційної організації евакуації американських громадян з регіону, повідомили ABC News два чиновники відомства.
"Департамент постійно планує широкий спектр ситуацій для регіонів з підвищеною напруженістю", – сказав один із посадовців.
Шість іранських науковців-ядерників загинули
Шестеро іранських науковців-ядерників загинули внаслідок ударів Ізраїлю, повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim.
Серед них були Ферейдун Аббасі, колишній голова Організації з атомної енергетики Ірану, та Мохаммад Мехді Тегеранчі, фізик, який обіймав посаду президента Ісламського університету Азад.
Що кажуть у МАГАТЕ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вийшов з заявою щодо ударів. За його словами, МАГАТЕ підтримує зв'язок з іранськими органами ядерної безпеки, щоб оцінити стан ядерних об'єктів.
За даними іранських органів, об'єкт зі збагачення в Натанзі зазнав впливу, проте підвищеного рівня радіації немає. Вони також повідомили, що наразі об'єкти Ісфахан та Фордо не пошкоджені.
Гроссі додав, що ізраїльська атака по ядерних об'єктах викликає занепокоєння, та закликав усі сторони "проявити максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації".
Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН через удари Ізраїлю
Постійне представництво Ірану при ООН направило голові Ради Безпеки офіційний лист із вимогою скликати екстрене засідання Радбезу у відповідь на авіаудари Ізраїлю по іранських об’єктах, повідомляє іранське державне інформаційне агенство Tasnim. Іран закликав Раду Безпеки ООН "вжити рішучих заходів у відповідь на злочинні та провокаційні атаки ізраїльського режиму". Також представництво Ірану при ООН заявило, що розцінює напад Ізраїлю як пряме порушення Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, наголосивши, що такі дії становлять серйозну загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці.