Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ураження вночі підземних частин найбільшого ядерного об'єкту Ірану в районі міста Натанз. Водночас в Ірані і МАГАТЕ кажуть, що серйозних ушкоджень і витоку радіації не зафіксовано.

Про це пише CNN.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що уночі ізраїльські винищувачі завдали удару по об'єкту зі збагачення урану в районі міста Натанз та в результаті ударів пошкодили підземну зону об'єкта. У цій зоні розташований багатоповерховий зал збагачення з центрифугами та додатковою допоміжною інфраструктурою.

У ЦАХАЛі додали, що це найбільший об'єкт зі збагачення урану в Ірані, який роками працює для створення ядерної зброї та містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня.

Водночас в Ірані заявили, що удар завдав "поверхневих пошкоджень". Речник Організації атомної енергетики Ірану Бехруз Камальванді заявив, що організація не має оцінки збитків, завданих по об'єкту в Натанзі, однак більша його частина, зокрема збагачувальні потужності, перебувають під землею.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзначив, що компетентні іранські органи підтвердили, що об'єкт зі збагачення в Натанзі зазнав атаки. Водночас, за даними іранської сторони, підвищеного рівня радіації там немає, повідомив Гроссі. Також Іран повідомив МАГАТЕ, що наразі об'єкти Ісфахан та Фордо не зазнали впливу з боку Ізраїлю.

Крім того, іранські медіа повідомили про атаку на аеропорт у Тебрізі. Ізраїль завдав нового удару по військовому аеропорту в північно-західному іранському місті Тебріз о 12:30 за місцевим часом, повідомляє іранське державне агенство Tasnim. Видання пише, що мішенню була військова авіабаза Шахід Факурі, де розміщені винищувачі.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.