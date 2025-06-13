Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, коментуючи атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти в Ірані, закликав сторони проявити “максимальну стриманість”, щоб уникнути подальшої ескалації. За його словами, наразі МАГАТЕ підтримує зв'язок з іранськими органами ядерної безпеки, щоб з'ясувати стан ядерних об'єктів та оцінити будь-який ширший вплив на ядерну безпеку та захист.

Про це Гроссі заявив у п’ятницю, 13 червня.

За словами Гроссі, компетентні іранські органи підтвердили, що об'єкт зі збагачення в Натанзі зазнав атаки. Водночас, за даними іранської сторони, підвищеного рівня радіації там немає. Також Іран повідомив МАГАТЕ, що наразі об'єкти Ісфахан та Фордо не зазнали впливу з боку Ізраїлю.

“Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні піддаватися нападам, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу”, — наголосив Гроссі.

Він додав, що такі напади мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності та гарантій, а також для регіонального та міжнародного миру і безпеки.

“Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації. Я ще раз наголошую, що будь-які військові дії, які ставлять під загрозу безпеку ядерних об'єктів, загрожують серйозними наслідками для народу Ірану, регіону та інших країн”, — наголосив голова МАГАТЕ.

Гроссі нагадав про численні резолюції Генеральної конференції з теми військових нападів на ядерні об'єкти, які, серед іншого, передбачають, що “будь-який збройний напад на ядерні об'єкти, призначені для мирних цілей, та погроза їм є порушенням принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та Статуту Агентства”.

Він додав, що збройні напади на ядерні об’єкти можуть призвести до радіоактивних викидів із серйозними наслідками в межах та за межами держави, на яку було застосовано напад.

Гроссі заявив, що МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією і готове надати технічну допомогу.

“Я повідомив відповідним органам влади про свою готовність якомога швидше вирушити до Ірану для оцінки ситуації та забезпечення безпеки, захисту та нерозповсюдження зброї масового ураження”, — додав він.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.