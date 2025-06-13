ЦАХАЛ заявив про удари по ракетних пускових установках в Ірані

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вдень у п’ятницю 13 червня ЦАХАЛ провів серію ударів по ракетних комплексах класу “земля-земля” іранського режиму.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу в соцмережах.

“Протягом останніх кількох годин винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними розвідувальними даними Розвідувального управління, завдали серію ударів по ракетному комплексу класу “земля-земля” іранського режиму”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЦАХАЛу, в рамках ударів було знищено десятки пускових установок, сховищ ракет класу “земля-земля” та інших військових об'єктів. Зазначається, що на одному з об'єктів на заході Ірану унікальний пусковий механізм був вмонтований у морські контейнери.

“За час війни іранський режим випустив сотні ракет класу “земля-земля” в бік території Держави Ізраїль. Знищення ракет є життєво важливою місією у спробі захистити громадян Держави Ізраїль”, — заявили ізраїльські військові.

За даними ЦАХАЛу, ракетний арсенал іранського режиму включає ракети з дальністю польоту в тисячі кілометрів.

“Залишення цих ракет в руках іранського режиму становить небезпеку для регіону і всього світу”, — додали в Армії оборони Ізраїлю.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.