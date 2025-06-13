Президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив Ізраїль, що “рішуча та законна відповідь Ісламської Республіки змусить Ізраїль пошкодувати про безглуздий вчинок нападу на Іран”.

Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

У відеозверненні, яке транслювалося державним телебаченням у п'ятницю, 13 червня, президент Пезешкіан засудив напад Ізраїлю на Іран, назвавши його “жорстоким вчинком, що розкриває злочинну природу режиму”.

Він заявив, що Іран відповість на ізраїльську агресію “мудро, сильно та рішуче”, і закликав іранський народ “зберігати єдність перед обличчям психологічної війни з боку ворога”.

Президент Ірану заявив, що внаслідок “жорстокого та злочинного нападу” на Тегеран та інші міста по всій країні протягом ночі, загинули мирні жителі, включаючи жінок та дітей, а також військові командири та вчені-ядерники.

Пезешкіан назвав атаку з боку Ізраїлю “варварським актом”, який повністю порушує всі міжнародні зобов'язання та розкриває злочинну природу ізраїльського режиму, існування якого, за його словами, “ґрунтується на окупації, агресії та вбивстві дітей”.

“Іранський народ та посадовці не мовчатимуть перед обличчям цього злочину, а потужна та законна відповідь Ісламської Республіки Іран змусить ворога пошкодувати про свої безглузді дії”, — заявив Пезешкіан.

Він додав, що Ісламська Республіка “рішуче реагуватиме на агресію та захищатиме територіальну цілісність країни”.

“Я закликаю гордий народ Ірану зберегти свою єдність та згуртованість, уникати чуток та неправдивої інформації, розробленої як частина психологічної війни противника, а також довіряти чиновникам та підтримувати їх, щоб допомогти країні якомога потужніше подолати ці умови”, — заявив президент Ірану.

Він також запевнив народ Ірану, що “повсякденне життя триватиме безперешкодно”.

За його словами, сьогодні іранська нація потребує єдності, довіри, солідарності та консенсусу як ніколи раніше.

“Нація відповість на жорстокий злочин окупаційного режиму, який сьогодні є найбільш ненависною організацією серед іранського народу, мудро, сильно та рішуче, якщо на те буде Божа воля”, — заявив президент Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.