WSJ: Ізраїль планує вести операцію проти Ірану ще два тижні

Ізраїль планує вести операцію проти Ірану ще два тижні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За словами чиновника, військова операція ще далека до завершення.

Зазначається, що цілями будуть "іранська ядерна програма, військове керівництво і ракетний арсенал". Таким чином Ізраїль хоче обмежити можливість удару у відповідь, пише видання.

Ймовірна тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітиків про те, що одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди іранській ядерній програмі, зазначає WSJ.

Такий підхід Ізраїль уже використовував у Лівані, восени 2024 року, коли знищив зброю та інфраструктуру проіранського угруповання "Хезболла", а також ліквідував його керівництво.

Як заявив неназваний чиновник у розмові з WSJ, нинішній конфлікт з Іраном може закінчитися так само.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.