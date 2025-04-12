Дронова атака на Київ армії РФ спричинила пожежі у двох районах, є постраждалі; у Флориді літак впав на залізничні колії: троє людей загинули; Україна у 2024 році у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет та спецпредставник Трампа передав вимогу РФ щодо визнання анексії чотирьох українських областей — Суспільне підготувало головні новини ранку 12 квітня.

1. РФ атакувала Київ дронами: є поранені та пожежі

У ніч на 12 квітня Росія атакувала Київ дронами. У Святошинському та Дарницькому районах спалахнули пожежі — горіли нежитлова будівля та приватний будинок.

За останніми даними, у Святошинському районі постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають медичну допомогу. У Дарницькому — обійшлося без травмованих. На місцях працюють рятувальники.

За даними ДСНС, станом на 6.30 ліквідація наслідків атаки триває, у Святошинському районі рятувальники гасять пожежу на складському приміщенні.

2. У Флориді літак впав на залізничні колії: троє загиблих

У п’ятницю, 11 квітня, легкомоторний літак Cessna 310 зазнав аварії в місті Бока-Ратон, штат Флорида. Він впав на залізничні колії неподалік автомагістралі.

На борту перебували троє осіб — усі загинули. Ще одна людина дістала поранення, ймовірно, внаслідок проїзду автомобіля крізь місце аварії, повідомляє CBS News.

Літак вилетів із місцевого аеропорту і, зіткнувшись із технічними проблемами, намагався повернутися, але не встиг. Обставини аварії розслідують FAA і NTSB.

Контекст: 11 квітня туристичний гелікоптер впав у річку Гудзон поблизу Нижнього Мангеттена в Нью-Йорку. На борту перебували шестеро людей — усі загинули. Серед жертв — топменеджер європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та троє дітей.

3. Україна у 2024 році у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет — Мінстратегпром

У 2024 році Україна збільшила виробництво крилатих ракет у вісім разів порівняно з 2023 роком. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня зброяра.

Також у понад два рази зросло виробництво далекобійних дронів. Загалом минулого року було розроблено 324 нові зразки озброєння. Обсяг виготовленої зброї становив 9 млрд доларів.

Цьогоріч Мінстратегпром планує наростити потужності до 35 млрд доларів. За словами радника Президента Олександра Камишіна, зараз до 40% озброєння ЗСУ — українського виробництва.

Чому це важливо: раніше стало відомо, що на озброєнні ЗСУ з'явився новий FPV-дрон українського виробництва "Рарог-10".

4. Спецпредставник Трампа передав вимогу РФ щодо визнання анексії — Reuters

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив Дональду Трампу, що Росія вимагає визнання права власності на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області, пише Reuters. У Білому домі частина посадовців виступила проти такої позиції.

За даними джерел, Віткофф озвучив цю тезу після зустрічі з перемовником Путіна Кирилом Дмітрієвим. Спецпредставник з питань України Кіт Келогг заявив, що Україна не погодиться на анексію своїх територій.

Трамп наразі не ухвалив рішень щодо зміни американської переговорної стратегії.

Контекст: 11 квітня Віткофф провів чотиригодинну зустріч із Путіним у Росії. Раніше президент Зеленський наголосив, що Віткофф "ретранслює російські наративи" і веде переговори щодо часткового розморожування санкцій.