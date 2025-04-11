У четвер вдень туристичний гелікоптер впав у річку Гудзон поблизу Нижнього Мангеттена в Нью-Йорку. На борту перебували шестеро людей — усі загинули. Серед жертв — топменеджер європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та троє дітей.

Про це повідомляє ABC News.

Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь та їхні діти віком 4, 5 і 11 років були ідентифіковані серед загиблих. Загинув також 36-річний пілот, який керував чартерним рейсом компанії New York Helicopters, повідомляють джерела ABC News.

У 2022 році Ескобара призначили керівником підрозділу Siemens у Іспанії та Південно-Західній Європі. Його попередник Мігель Анхель Лопес у пресрелізі назвав Ескобара "найкращим можливим наступником", відзначивши його ключову роль у розвитку мобільності та транспорту в компанії.

Родина прибула до Нью-Йорка з Барселони за кілька годин до трагедії, підтвердили два іспанські чиновники.

Розслідуванням причин аварії займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

Катастрофа сталася о 15:17 за місцевим часом поблизу узбережжя Гобокена (штат Нью-Джерсі), через трохи більше ніж 15 хвилин після зльоту з гелікоптерного майданчика на Волл-стріт. Гелікоптер встиг долетіти до мосту Джорджа Вашингтона, після чого повернув на південь і впав у річку, повідомили офіційні особи.

Гелікоптер Bell 206, згідно з даними Федерального управління авіації США, здійснював уже шостий політ за день. Коли рятувальники прибули на місце, повітряне судно лежало догори дном у холодній воді температурою близько 10 градусів Цельсія.