Очільник Росії Володимир Путін та спецпредставник США з питань Близького сходу Стів Віткофф завершили зустріч у Санкт-Петербурзі. Зустріч тривала 4,5 годин.

Про це повідомляє російське державне медіа "Риа Новости".

На сайті адміністрації очільника РФ Путіна заявили, що темою зустрічі були "аспекти українського врегулювання". В зустрічі брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков та спецпредставник Росії по економічних відносинах Кирило Дмітрієв.

Уповноважений президента Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв (ліворуч) вітає спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, Росія, у п’ятницю, 11 квітня 2025 р. . AP/Vyacheslav Prokofyev

У Білому домі заявляли, що зустріч спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та очільника Росії Володимира Путіна стане "ще одним кроком до припинення вогню" у війні Росії проти України.

Напередодні Віткофф зустрічався із гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який був одним з представників Кремля у переговорах зі США у Саудівській Аравії щодо війни РФ проти України, що відбулись у лютому.

Віткофф і Дмитрієв також зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.