Спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив президента США Дональда Трампа, що Росія вимагає визнання та права власності на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. У Білому домі не всі з цим згодні.

Про це пише Reuters з посиланням на власне джерело.

За даними видання, Стів Віткофф озвучив таку тезу після зустрічі на початку квітня у США із главою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та переговорником Путіна Кирилом Дмітрієвим

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келогг висловив проти вимог Росії та слів Віткоффа, повідомляє Reuters. Кіт Келогг заявив, що Україна не погодиться визнати анекцію 4 регіонів, частину з яких Росія тимчасово окупувала ще у 2014 році, а ще частину — у 2022 році.

Зустріч між Трампом та Віткоффом завершилась без жодних рішень зі сторони Трампа щодо зміни стратегії США у веденні переговорів з Україною та Росією.

Стів Віткофф запрошував Кирила Дмітрієва до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

11 квітня Стів Віткофф прибув до Росії на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним. Їхня зустріч тривала понад 4 години, Кирило Дмітрієв теж був присутнім під час неї. Деталі зустрічі не розкривають.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що саме Кирило Дмітрієв домовляється зі США щодо способу часткового розблокування заморожених активів та пропонує розробляти родовища корисних копалин та рідкісноземельних металів у Росії.

"Вони порожній документ запропонують американцям, просто щоб показати, що з українцями складно угодою, а вони, мовляв, готові. Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає так, що все це веде до розблокування економічних відносин", — говорив президент.

Сам Стів Віткофф в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону повідомляв, що тимчасово окуповані Росією Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим — "російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії". За його словами, частина цих територій уже вважається складовою Росії.

Він також заявляв, що жителі тимчасово окупованих територій України проголосували на "референдумі" за те, щоб бути під контролем Росії.

Президент Зеленський повідомляв, що Стів Віткофф "транслює російські наративи" та "багато часу провів у діалозі з Путіним".

Анексія чотирьох областей України

На тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23 вересня 2022 року розпочались, а 27 вересня завершились, псевдореферендуми про приєднання до РФ.

Більшість країн заявили, що за жодних умов не визнають результатів "референдумів", які Російська Федерація намагається організувати на тимчасово окупованих територіях України, а всі причетні до них будуть притягнуті до відповідальності.

30 вересня Путін затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України — “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей — до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.

У жовтні 2022-го у Росії опублікували новий текст конституції, куди включили українські території.