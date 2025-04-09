Президент Зеленський — про Дмитрієва: "Сєпар, який народився в Україні"

Спецпредставник президента Росії з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв займається перемовинами зі США зокрема щодо розробки надр на російській території.

Про це президент Зеленський сказав на зустрічі із журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми вважаємо, що саме ця персона цим займається. Тому що він є керівником Російського фонду прямих інвестицій. У нього є зв'язки з Близьким Сходом, ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи. Окрім цього, у нього є зв'язки з американською стороною. Що росіяни роблять? Окрім того, що вони порожній документ запропонують американцям, просто щоб показати, що з українцями складно угодою, а вони, мовляв, готові. Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає так, що все це веде до розблокування економічних відносин. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують", — говорить президент.

Він також вважає, що через Дмитрієва російська сторона домовляється зі США щодо способу часткового розблокування заморожених активів.

"Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих 300 млрд (сума заморожених російських активів у ЄС — ред.) є 2-3-5 млрд тієї чи іншої людини. Наприклад, зняти санкції завдяки комусь в Європі. І ось беруть ці гроші і продають як борг комусь із країн Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять собі. Ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв, сєпар, який в Україні народився", — каже Зеленський.

3 квітня Дмитрієв провів у Вашингтоні зустрічі з представниками адміністрації Трампа.

Дмитрієв є близьким радником Путіна, і в лютому разом з російськими чиновниками відвідав Ер-Ріяд у Саудівській Аравії, щоб почати обговорення врегулювання для припинення війни РФ в Україні. Він також працював зі спецпредставником Трампа Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії.

Уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США.