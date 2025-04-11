Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Рарог-10".

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Там розповіли, що FPV-дрони комплексу "Рарог-10" базуються на посилених легких карбонових рамах, які витримують навантаження та маневри на високих швидкостях.

"Ці безпілотники оснащуються потужними електричними двигунами, мають функціонал, який дозволяє стабільне ураження обраних цілей, та засоби огляду для роботи вдень та вночі", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що вибухового заряду, який здатні нести FPV-дрони цього комплексу, достатньо для ураження польових фортифікацій, укриттів, озброєння і броньованої техніки противника. Там також стверджують, що безпілотники "Рарог-10" маловразливі для засобів радіоелектронної протидії.

Загалом у цьому році Міноборони планує втричі збільшити обсяг закупівель безпілотників, законтрактувавши 4,5 мільйона FPV-дронів на 2025 рік.

9 квітня Міноборони повідомляло, що до експлуатації у ЗСУ допущено евакуаційний бронеавтомобіль українського виробництва "Джура-ЕВАК".