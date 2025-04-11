У Флориді літак впав на залізничні колії: троє людей загинули, один поранений

У п’ятницю, 11 квітня, невеликий літак Cessna 310 зазнав катастрофи в місті Бока-Ратон, штат Флорида, впавши на залізничні колії поблизу автомагістралі. За офіційними даними, внаслідок трагедії загинули троє людей, ще одна людинаотримала поранення.

Про це пише CBS News.

Літак вилетів з місцевого аеропорту Бока-Ратон о 10:20 ранку і прямував до Міжнародного аеропорту Таллахассі. Проте невдовзі після зльоту судно зазнало серйозних технічних проблем і, ймовірно, намагалося повернутися назад, але не встигло.

За словами представника пожежної служби Бока-Ратон Майкла ЛаСаля, усі троє осіб на борту літака загинули на місці. Ще одну людину було госпіталізовано з травмами, ймовірно, її автомобіль проїхав крізь полум’я після аварії.

На місці події працюють Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB), які розслідують обставини катастрофи.

Мер Бока-Ратону Скотт Сінгер висловив співчуття родинам загиблих та подякував рятувальним службам за оперативну реакцію.

"Сьогодні наше місто переживає велику втрату. Ми підтримуємо всіх, хто постраждав, і вдячні нашим службам за віддану роботу", — зазначив мер.

Унаслідок аварії закрито рух на кількох ключових дорогах міста. Рух потягів також призупинено, натомість організовано автобусне сполучення між станціями. Низка потягів скасували маршрути у зв’язку з обмеженнями.

Очевидці події розповіли, що літак летів дуже низько й наче намагався уникнути зіткнення з будівлями перед падінням. Після удару пролунав вибух, і над районом піднялася хмара диму.

"Це було схоже на землетрус. Будівлі тремтіли, а вікна дзвеніли", — згадують місцеві мешканці.