За 2024 рік Міністерство стратегічної промисловості збільшило виробництво крилатих ракет у 8 разів, в порівнянні із 2023 роком.

Проте це під час брифінгу до Дня Зброяра повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає кореспондент Суспільного.

“Якщо позаминулого року, як країна могли виготовляти всього одну крилату ракету – це був "Нептун", то в минулому році у нас з'явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком", — заявив Сметанін.

Також виробництво далекобійних дронів 2024 року збільшилось у понад 2 рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022. Загалом, станом на кінець 2024 року в Україні розроблено 324 нових зразків озброєння. За минулий рік Україна виготовила озброєння на 9 млрд доларів.

“На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України.” - додав Сметанін.

За словами радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, нині Україна здатна забезпечити ЗСУ майже всією номенклатурою військових товарів.

“Сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт — вироблено в Україні. Це і наша економіка. Станом на минулий рік значна частина в долі ВВП — це вже наша оборонка. Я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою ми зможемо і будемо експортувати нашу зброю,” — додав Камишін.