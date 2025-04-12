Громадяни Китаю, які воюють за Росію в Україні, є найманцями — посадовці США

Понад сотня китайських громадян, які воюють у складі російської армії проти України, є найманцями і, схоже, не мають прямого зв’язку з урядом Китаю.

Про це повідомили два американські посадовці, обізнані з даними розвідки США, а також колишній західний розвідник, пише Reuters.

Водночас, за словами останнього, китайські військові офіцери перебувають у зоні бойових дій у тилу Росії з дозволу Пекіна — з метою отримання тактичного досвіду з війни.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що китайські бійці мають мінімальну підготовку і не справляють відчутного впливу на дії російських військ.

Колишній представник західної розвідки повідомив Reuters, що у війні на боці Росії беруть участь близько 200 китайських найманців, з якими офіційний Пекін не має зв’язку. Водночас китайські військові, за його словами, отримали офіційний дозвіл від уряду КНР перебувати поблизу фронту з метою вивчення досвіду і тактики.

Командувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив у середу, що українські війська взяли в полон двох осіб китайського походження на сході України. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має інформацію про 155 китайських громадян, які воюють на боці Росії.

Що відомо про полонених китайців

8 квітня Зеленський повідомив, що на Донеччині ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України у складі армії РФ.

Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. Там заявили, що вимагатимуть від КНР пояснень щодо участі китайських військових у віні проти України.

Своєю чергою у МЗС Китаю повідомили, що перевіряють інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січні 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.