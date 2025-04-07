Американський президент Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним мита, які спровокували падіння фондових ринків, є "ліками" економіки Сполучених Штатів.

Про це він сказав журналістам під час спілкування з ними на борту літака Air Force One, передає пише CNBC.

"Я не хочу, щоб щось падало (йдеться про фондові ринки — ред.). Але іноді доводиться приймати ліки, щоби щось виправити", – заявив Трамп.

Президент США зазначив, що вже мав переговори з представниками країн Європи, Азії та інших частин світу, які сподіваються переконати його знизити тарифи і "прагнуть укласти угоду".

На запитання про можливе скасування мит з ЄС Трамп відповів, що європейські країни "нажили на нас статки" і угоди з ними не буде, поки вони не "платитимуть нам багато грошей щороку".

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.

Падіння фондових ринків

Після оголошення Трампом про запровадження нових мит акції на фондових ринках почали падати.

Як повідомляє The Guardian, на відкритті торгів вранці 7 квітня на Токійській фондовій біржі спостерігалося просідання котирувань, інвестори побоюються можливої рецесії через ситуацію з митами США. Індекс Nikkei 225 у перші хвилини після відкриття сесії втратив 8,8%. Це перше падіння з жовтня 2023 року. Японський індекс TOPIX також знизився більш як на 8%. Індекс корейського фондового ринку KOSPI з відкриття пішов униз більш ніж на 5%, торги призупинили.

Bloomberg повідомляє, що китайські біржі приєдналися до падіння фондових ринків в Азії. Ключовий індекс Гонконгської фондової біржі HSI втратив понад 9%. Індекс шанхайської біржі SSE Composite Index просів на 6%, тайванський TAIEX – на 9,6%.