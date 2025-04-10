Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив екскерівнику Держфіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня. Його підозрюють в отриманні хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Бахматюка. У травні 2024 року Насіров вийшов під заставу.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Суд задовільнив клопотання прокурора. Роман Насіров не повинен виїжджати за межі Київської області, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

На судовому засіданні не було жодної згадки про "скасування мобілізації" Насірова.

Раніше стало відомо, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

10 квітня у Збройних силах скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Романа Насірова. Проводять службове розслідування щодо його мобілізації.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

8 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, залишивши його під вартою.

28 червня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС України Роману Насірову.

26 липня ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 23 серпня із можливістю застави у 261 млн гривень.

14 вересня ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 12 листопада, але зменшив розмір застави з 216 млн до 130 млн гривень.

9 листопада ВАКС залишив Насірова під вартою до 6 січня 2024 року, проте зменшив розмір застави зменшив розмір застави зі 130 млн до 120 млн гривень.

21 грудня ВАКС залишив Насірова під вартою до 18 лютого 2024 року, але зменшив розмір застави зі 120 до 100 млн гривень.

У травні 2024 року ВАКС зменшив суму застави — з 65 до 55 мільйона гривень. Тоді Насіров зміг вийти під заставу. До цього він залишався у СІЗО.