У ЗСУ скасували мобілізацію Насірова, проводять службове розслідування

У Збройних силах скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Романа Насірова. Проводять службове розслідування щодо його мобілізації.

Про це повідомила Військова служба правопорядку.

За даними ВСП, Роман Насіров мобілізувався добровільно. Його мобілізували 7 квітня до військової частини А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України. Її підрозділи, разом з іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни.

"Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", — повідомили у Військовій службі правопорядку.

Раніше стало відомо, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

8 травня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, залишивши його під вартою.

28 червня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС України Роману Насірову.

26 липня 2023 року ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 23 серпня із можливістю застави у 261 млн гривень.

14 вересня 2023 року ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 12 листопада, але зменшив розмір застави з 216 млн до 130 млн гривень.

9 листопада 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 6 січня 2024 року, проте зменшив розмір застави зменшив розмір застави зі 130 млн до 120 млн гривень.

21 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 18 лютого 2024 року, але зменшив розмір застави зі 120 до 100 млн гривень.

У травні 2024 року ВАКС зменшив суму застави — з 65 до 55 мільйона гривень. Весь цей час Насіров залишався у СІЗО.