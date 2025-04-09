Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка. Кримінальні провадження розглядає ВАКС.

Про це Суспільному підтвердили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини. Це сталось в рамках розгляду справи з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

"Це сталося на етапі судових дебатів. Це майже фінальна стадія вже судового розгляду, за кілька засідань вже мав бути вирок. Він також надав до суду наказ, копію наказу про призначення вказаної особи до складу особового до особового складу військової частини. вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість вказаного обвинувачення, обвинуваченого брати участь у судових засіданнях", — повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

На 10 квітня запланований розгляд справи щодо ймовірного отримання хабаря Романом Насіровим.

Суспільне звернулось по коментар до захисту Насірова щодо обставин переведення. Від коментарів адвокат Насірова утримався.

ОНОВЛЕНО 19:45

Укрінформ повідомив, що Романа Насірова призначили на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн. Про це йдеться у документі у розпорядженні медіа.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

8 травня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, залишивши його під вартою.

28 червня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС України Роману Насірову.

26 липня 2023 року ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 23 серпня із можливістю застави у 261 млн гривень.

14 вересня 2023 року ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 12 листопада, але зменшив розмір застави з 216 млн до 130 млн гривень.

9 листопада 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 6 січня 2024 року, проте зменшив розмір застави зменшив розмір застави зі 130 млн до 120 млн гривень.

21 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 18 лютого 2024 року, але зменшив розмір застави зі 120 до 100 млн гривень.

У травні 2024 року ВАКС зменшив суму застави — з 65 до 55 мільйона гривень. Весь цей час Насіров залишався у СІЗО.