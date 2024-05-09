Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою колишнього голови ДФС Романа Насірова і залишив його під вартою, але вчергове зменшив суму застави — з 65 до 55 мільйона гривень. Водночас дата, до якої Насіров залишатиметься у СІЗО не вказується. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Зазначається, що адвокати Насірова просили суд визначити заставу у розмірі 22 млн гривень. За їхніми словами дружина ексголови ДФС раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами захисників підозрюваного, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього адвокати так казали й про внесені дружиною Насірова 10 млн грн.

Крім того, вони зазначили, що у цій справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому "ризики" значно зменшилися. В їхнього підзахисного нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022-го його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

8 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, залишивши його під вартою.

28 червня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС України Роману Насірову.

26 липня ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 23 серпня із можливістю застави у 261 млн гривень.

14 вересня ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 12 листопада, але зменшив розмір застави з 216 млн до 130 млн гривень.

9 листопада ВАКС залишив Насірова під вартою до 6 січня 2024 року, проте зменшив розмір застави зменшив розмір застави зі 130 млн до 120 млн гривень.

21 грудня ВАКС залишив Насірова під вартою до 18 лютого 2024 року, але зменшив розмір застави зі 120 до 100 млн гривень.