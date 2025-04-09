ЄС у відповідь на тарифи США погодив мита на американські товари на 21 млрд євро

Держави-члени ЄС у четвер, 9 квітня, проголосували за пропозицію Європейської Комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

Пропозиція Єврокомісії була зроблена у відповідь на березневе рішення США запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

“ЄС вважає американські тарифи невиправданими і шкідливими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС заявив про свою чітку перевагу досягненню результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними”, — йдеться у повідомленні.

Сьогоднішнє голосування держав-членів означає, що після завершення внутрішніх процедур Комісії та публікації імплементаційного акту контрзаходи набудуть чинності. Мита почнуть стягуватися з 15 квітня.

Зазначається, що ці контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, якщо США погодяться “на справедливий і збалансований результат переговорів”.

При цьому Угорщина не підтримує тарифи Європейського Союзу на американські товари, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Як пише Bloomberg, Європейський Союз затвердив тарифи на американські товари на суму близько 21 мільярда євро (23,2 мільярда доларів) у відповідь на 25% мита, які президент Дональд Трамп запровадив минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з країн блоку.

Зазначається, що більшість з 27 країн-членів ЄС у середу проголосували за ці санкції, деякі з яких почнуть діяти з середини квітня. Тарифи будуть спрямовані на політично чутливі американські штати і включатимуть такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, звідки родом спікер Палати представників Майк Джонсон, а також діаманти, сільськогосподарську продукцію, птицю і мотоцикли.

Деякі з тарифів ЄС набудуть чинності 15 квітня, тоді як інший список буде запроваджений в середині травня, а третій — з 1 грудня, як повідомляло агентство Bloomberg. Більшість товарів, щодо яких запроваджуються мита, будуть обкладатися 25%-ми тарифами, а деякі категорії — 10%-ми зборами.

Бурбон був вилучений зі списку блоку під тиском країн-членів після того, як Трамп пригрозив 200% митами на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.