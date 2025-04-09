Європейські акції падають після набуття чинності мит США

Акції на європейських фондових ринках у середу, 9 квітня, знову обвалилися після набуття чинності запроваджених президентом США Дональдом Трампом нових імпортних тарифів.

Про це пише DW.

Так, вартість індексу STOXX Europe 600, що охоплює 600 найбільших європейських компаній, на старті торгів впала на 2,95%. А німецький індекс DAX почав день із падіння на 2,92% — під час першого обвалу 7 квітня він знижувався на 10%.

Падають також акції фармацевтичних гігантів: німецької Redcare Pharmacy (мінус 15,10%), швейцарських Roche (мінус 5,2%) і Novartis (мінус 6,05%), данського Novo Nordisk (мінус 4,09%).

Їхнє падіння стало особливо відчутним, оскільки Трамп анонсував введення додаткового “великого” тарифу на всю імпортовану фармацевтичну продукцію.

Індекс STXE 600, що охоплює європейські підприємства газової та нафтової промисловості, просів на 3,03% на тлі рекордного за останні чотири роки падіння цін на нафту.

Аналогічний індекс SXPP, що об'єднує гірничодобувні компанії, зменшився на 3,08%. Це пов'язано з тим, що стосовно найбільшого у світі експортера металів Китаю сьогодні почали діяти американські мита США в розмірі 104%.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.