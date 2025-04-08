Президентка ЄК поговорила з прем’єр-міністром Китаю про тарифи США

У вівторок, 8 квітня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, під час якої обговорили питання, спричинені тарифами США.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Європейської комісії.

Президентка Європейської комісії запропонувала розв'язати проблеми, викликані широкими імпортними тарифами США, через переговори, щоб забезпечити "стабільність і передбачуваність" світової економіки.

За словами дипломатки, Китай має критичну роль у вирішенні питання потенційного переспрямування торгівлі, спричиненого митами, особливо в секторах, які вже постраждали від глобального надлишку потужностей.

Під час розмови лідери також обговорили створення механізму відстеження можливого перенаправлення торгівлі через тарифи. Фон дер Ляєн підкреслила відповідальність Європи та Китаю, як найбільших світових ринків, підтримувати чесну і рівну торгівельну систему.

За інформацією Financial Times, ЄС стурбований, що китайський експорт, який був перенаправлений із США через тарифи Трампа, може потрапити на європейський ринок, що створить додаткові економічні ризики для європейських виробників.

Видання пише, що Європейський Союз планує співпрацювати з Китаєм, щоб запобігти ескалації та мінімізувати шкоду для європейської економіки, враховуючи великий обсяг торгівлі між ЄС, США і Китаєм.

Що відомо про тарифи США

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

У відповідь Трамп оголосив, що США введуть нові 50% мита на китайські товари та зупинять всіх перемовини, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня.