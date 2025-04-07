ЄС пропонує США нульові мита на промтовари

Європейський Союз (ЄС) пропонує Сполученим Штатам Америки (США) взаємні нульові мита на промислові товари, але готовий відповісти контрзаходами.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми готові вести переговори зі Сполученими Штатами. Дійсно, ми запропонували нульові тарифи для промислових товарів, як ми успішно зробили із багатьма іншими торговими партнерами", – сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз завжди готовий до хорошої угоди, але також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.

Разом з тим в ЄС заявили, що вже наступного тижня почнуть стягувати мита на деякі імпортовані зі США товари, передає Reuters.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович підкреслив, що хоч блок і вважає за краще вести переговори про скасування мит із США, однак ЄС готовий і посилити свою відповідь. Це може включати Інструмент ЄС для боротьби з примусом, який дозволить йому націлюватися на служби США або обмежувати доступ американських компаній до тендерів на державні закупівлі в ЄС.

Раніше стало відомо, що цього тижня ЄС, ймовірно, схвалить початковий пакет контрзаходів на імпорт зі США обсягом до 28 мільярдів доларів — від зубної нитки до діамантів — у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, а не на ширші "взаємні" мита.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

5 квітня президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

6 квітня директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заявив, що після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 16 квітня, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.