Трамп заявив, що не розглядає можливість скасування мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть чесні угоди з усіма країнами.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми не розглядаємо це", — підтвердив Трамп.

Він зазначив, що багато країн вели переговори з Вашингтоном, і США намагатимуться укласти "чесні угоди" з кожною з них.

За словами президента, борг США у розмірі 36 трлн доларів виник "не просто так", і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи Китай, щоб це виправити.

"Ми укладемо чесні угоди з кожною країною, і якщо ми цього не зробимо, вони не зможуть брати участь у переговорах зі США", — наголосив Трамп.

Він також каже, що США "протягом багатьох років обдурювали багато країн".

"Ми більше так не можемо. Ми більше не можемо бути дурними людьми", — каже він.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

5 квітня президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

6 квітня директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заявив, що після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 16 квітня, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.