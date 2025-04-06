ЄС готує мита на $28 млрд на імпорт із США у відповідь на тарифи Трампа

Країни Європейського союзу найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь ЄС може ввести тарифи на увесь американський імпорт — від зубної щітки до діамантів.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що наступного тижня ЄС схвалить перший пакет цільових заходів у відповідь на тарифи Трампа — мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів.

За даними агентства, Європейська комісія запропонує членам пізно ввечері в понеділок список американських товарів, на які будуть накладені додаткові мита у відповідь на введені Трампом мита на сталь і алюміній, а не ширші взаємні збори.

До списку можуть увійти американське м’ясо, злаки, вино, деревина та одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.

Один із товарів, що викликав найбільше дискусій — бурбон. Єврокомісія запропонувала ввести на нього 50% мито. Однак у відповідь Трамп пригрозив 200% митом на алкоголь із ЄС, якщо країни Європи не відмовляться від своїх планів. Експортери вина Франція та Італія висловили стурбованість.

У понеділок, 7 квітня, Люксембург прийматиме першу загальноєвропейську політичну зустріч після оголошення Трампом нових мит. На ній міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС обговорять наслідки цього рішення та шляхи реагування.

Європейські дипломати кажуть, що головною метою зустрічі буде погодження єдиного повідомлення про бажання домовитися з Вашингтоном про скасування мит, і водночас про готовність відповісти контрзаходами, якщо це не вдасться.

Reuters додає, що серед країн-членів ЄС існує бажання виступити проти тарифів Трампа єдиним фронтом, однак позиція щодо реакції різниться. Франція, зокрема, закликає до ширшого пакета заходів, ніж просто мита.

Однак Ірландія, яка експортує до США майже третину своєї продукції, закликає до "виваженої та обдуманої" відповіді. Італія — третій за обсягами експорту до США член ЄС — взагалі ставить під сумнів необхідність контрзаходів.

Переговори з Вашингтоном на сьогодні не принесли результатів. Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович назвав свою двогодинну розмову з американськими колегами в п'ятницю "відвертою", оскільки він сказав їм, що тарифи США були "шкідливими, невиправданими".

Перший пакет мит ЄС у відповідь на тарифи США, винесуть на голосування 9 квітня. Очікується, що його майже гарантовано схвалять, якщо лише кваліфікована більшість із 15 країн-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку, не проголосує проти, що малоймовірно, зазначає Reuters.

Заходи, ймовірно, набудуть чинності у два етапи: частина — з 15 квітня, решта — через місяць.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що введені США тарифи на імпорт з України у розмірі 10% — це "некритично" для економіки України. Україна планує домовитись із США окремо щодо мит.