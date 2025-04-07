Нетаньягу приїхав у США на зустріч з Трампом

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 квітня прибув до Сполучених Штатів Америки на зустріч із президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Перед зустріччю з Трампом Нетаньягу зустрівся із спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

Після цього він зустрівся з Трампом у Білому домі. Очікується, що після розмови лідери держав виступлять з заявами для преси.

Водночас, за словами представника Білого дому, заплановану пресконференцію Нетаньягу і Трампа скасували. Пояснень, чому пресконференцію скасували, у Білому домі не надали.

Раніше Нетаньяху заявляв, що під час візиту до США планує обговорити мита, які США запровадили і проти Ізраїлю.

Ізраїльські високопосадовці, які прибули з прем'єром до США, повідомили, що Нетаньягу представить Трампові свою версію того, "як має виглядати хороша угода з Іраном".

5 квітня президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

6 квітня директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заявив, що після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 16 квітня, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.