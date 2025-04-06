Нетаньягу у неділю вилітає на зустріч із Трампом у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вилетить до Вашингтона в неділю, 6 квітня, після того, як його запросили на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомили в офісі ізраїльського прем'єра, передає CNN.

Представник Білого дому повідомив CNN, що Трамп прийме Нетаньяху в Білому домі в понеділок, 7 квітня.

Лідери двох країн обговорять тарифи, зусилля з повернення заручників з Гази, ізраїльсько-турецькі відносини та Іран, повідомили в офісі ізраїльського прем'єр-міністра.

Вони також обговорять “боротьбу в Міжнародному кримінальному суді”, заявили в офісі.

Обвинувачення МКС проти Нетаньягу

МКС стверджує, що Нетаньягу та колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант несуть відповідальність за воєнні злочини, включаючи використання голоду як методу ведення війни, та злочини проти людяності. Окрім цього, суд видав ордер на арешт лідера ХАМАС Мохаммеда Даїфа за злочини, пов’язані з нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ордери МКС залежать від виконання державами-членами, оскільки сам суд не має механізму їх примусового впровадження.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.

Тепер країни, які ратифікували Римський статус МКС, зобов'язані арештувати Нетаньягу та Галланта у разі їх приїзду. Додамо, що Римський статут підписали 137 країн, а ратифікували 123 держави.

Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі МКС у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галланта.

Низка країн, зокрема Канада, Британія, Литва заявили, що виконають рішення МКС.