Мита Трампа обвалили криптовалюти, фондові ринки та ціни на нафту

Станом на 7 квітня ціни на нафту у Сполучених Штатах різко впали, ненадовго опустившись нижче за 60 доларів за барель. Це найнижчий рівень за останні майже чотири роки. Крипторинки продовжують втрачати капіталізацію. Крім того, по всьому світу обвалилися фінансові ринки, оскільки інвесторів хвилюють перспективи серйозного економічного спаду після нових мит, введених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють Bloomberg, The Wall Street Journal та Reuters.

Зазначається, що ф’ючерси на марки Brent та West Texas Intermediate впали до мінімуму з квітня 2021 року — до 63,01 долара за барель та до 59,49 долара за барель відповідно. Наразі сира нафта коштує приблизно на 15% менше, ніж до оголошення американським президентом Дональдом Трампом про запровадження нових мит.

Ціни на нафту разом з іншими промисловими товарами різко знизилися на тлі нових мит США, а також відповіді з боку Китаю і запровадження ним тарифів для Вашингтона у 34%. Втрати посилив несподіваний крок альянсу ОПЕК+ збільшити нафтовидобуток втричі більше, ніж очікувалося.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, знизила ціни на так зване "чорне золото" для азійських покупців до найнижчого рівня після цього рішення ОПЕК+.

Інвестиційний банк Goldman Sachs Group знизив свій прогноз удруге менш ніж за тиждень. Очікується, що ціна нафти марки Brent у грудні 2025 року становитиме 62 долари за барель, що на 4 долари нижче, ніж у попередньому прогнозі.

Як пишуть The New York Times і Financial Times, в Азії торги протягом дня були надзвичайно нестабільними. Найбільше постраждали ринки Гонконгу, де акції впали на 13%, і Тайваню, де зафіксовано падіння на 10% (найбільше падіння за всю історію). Акції в материковому Китаї впали на 7%.

Акції в Європі також впали в ціні, а основний загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 впав більш ніж на 5%.

Базові індекси в Південній Кореї впали приблизно на 5%, а в Австралії — більш ніж на 4%. В Японії падіння було таким різким, що біржовий оператор країни ненадовго зупинив торгівлю фʼючерсами на японські акції в понеділок вранці. Індекс Nikkei 225 знизився більш як на 7%.

Очікується, що американський фондовий індекс S&P 500 відкриється різким падінням, приблизно на 3%. Якщо це зниження збережеться протягом торгового дня в Нью-Йорку, індекс може увійти в зону «ведмежого ринку» — падіння на 20% або більше від нещодавнього піка. У п’ятницю, 4 квітня, індекс закрився зі зниженням на 17,4% від свого піка в лютому.

"Наразі немає жодних ознак того, що ринки досягли дна і починають стабілізуватися", — пишуть аналітики Deutsche Bank.

За даними на порталі CoinMarketCap, на ранок Біткоїн втратив у ціні 10,06%, а середній курс найпопулярнішої у світі криптовалюти становив 74 669,19 дол. Зараз вартість біткоїна зросла до понад 77,5 тис. доларів.

Ефір (Еthereum), друга за популярністю криптовалюта у світі, впала на 6% — до 1,480 тис. дол. Зараз ефір коштує 1,541 тис. дол

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.

Падіння фондових ринків

Після оголошення Трампом про запровадження нових мит акції на фондових ринках почали падати.

Як повідомляє The Guardian, на відкритті торгів вранці 7 квітня на Токійській фондовій біржі спостерігалося просідання котирувань, інвестори побоюються можливої рецесії через ситуацію з митами США. Індекс Nikkei 225 у перші хвилини після відкриття сесії втратив 8,8%. Це перше падіння з жовтня 2023 року. Японський індекс TOPIX також знизився більш як на 8%. Індекс корейського фондового ринку KOSPI з відкриття пішов униз більш ніж на 5%, торги призупинили.

Bloomberg повідомляє, що китайські біржі приєдналися до падіння фондових ринків в Азії. Ключовий індекс Гонконгської фондової біржі HSI втратив понад 9%. Індекс шанхайської біржі SSE Composite Index просів на 6%, тайванський TAIEX – на 9,6%.