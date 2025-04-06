США не будуть відтерміновувати дію мит — Мінторгівлі

Вашингтон не буде відтерміновувати дію "дзеркальних" мит проти понад 180 країн, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це в етері CBS News заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

"Не буде відтермінування. Вони (мита — ред.) точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно", — сказав він.

Міністр зазначив, що Трамп повинен "перезапустити" світову торгівлю.

"Усі мають торгівельний надлишок, а у нас торгівельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом", — сказав міністр.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.