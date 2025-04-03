У США — обвал акцій та долара через тарифну політику Трампа

У США впала фондова біржа та падає долар через тарифну політику президента Дональда Трампа. Президент Франції Макрон закликав французькі бізнеси утриматись від інвестицій в Америці.

Про це повідомляють Bloomberg та Le Monde.

За даними Bloomberg, індекс S&P500 впав на понад 4 відсотків з моменту відкриття торгів на американській фондовій біржі 3 квітня зранку. Падає й індекс NASDAQ100 — з початку торгів на 5 відсотків. Це означає, що власники акцій масово продають їх.

Так, ціна акцій американського виробника меблів Restoration Hardware впала на 45% — найбільше падіння за 5 років, пише Bloomberg. Акції техногіганта Apple впали на понад 18%, Amazon — на понад 7%, Alphabet Inc. (материнська компанія Google — ред.) на понад 3%. Виробник електрокарів Tesla, генеральним директором якого є Ілон Маск, спостерігає падіння цін на власні акції на 16%.

Долар здешевшав у порівнянні з євро на 1%, це падіння на 2,2 цента. Долар — одна зі стабільних валют у світі, падіння його ціни означає, що його масово продають на валютних ринках.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав французькі бізнеси утриматись від інвестицій у США, передає Le Monde.

"Який би був сигнал, якби великі європейські гравці почали інвестувати мільярди євро в американську економіку в той час, коли вони завдають нам удару?", — сказав Макрон.

Еммануель Макрон також анонсував "відповідь" на введені тарифи США на імпортовані до Америки товари. Перший етап відбудеться в середині травня у відповідь на вже ухвалені податки, а саме мита на сталь і алюміній. Другий забезпечить європейську відповідь наприкінці травня, вона буде всеохопною і стосуватиметься усіх секторів.

Макрон закликав інші європейські країни "не грати соло", а "об'єднатись" та разом вирішувати митну політику.

Що відомо про нові тарифи на імпорт товарів до США

3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, а також ще вищі тарифи для десятків країн з найбільшими торгівельними дефіцитами у відносинах зі США.

Повний тарифний план Трампа щодо країн опублікований на сторінці офіційного акаунту Білого дому у соцмережі Х. У представленому списку — 140 країн. Для близько 40 держав будуть діяти підвищені мита, для інших — базовий тариф у 10%.

Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%.

В інформаційному бюлетені Білого дому вказано, що іноземна торгівля та економічна політика створили національну надзвичайну ситуацію, тому Трамп видав розпорядження про мита з метою зміцнення міжнародної економічної позиції Сполучених Штатів і захисту американських працівників.

Зазначено, що взаємні мита залишатимуться чинними доти, доки президент Трамп не вирішить, що загроза, пов’язана з торгівельним дефіцитом і нерівноправним ставленням, усунена, вирішена або пом’якшена.

Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху, повідомила Урсула фон дер Ляєн 3 квітня.