Країни ОПЕК+ оголосили про рекордне збільшення видобутку нафти. Які наслідки

Ключові члени ОПЕК+ (Організації країн — експортерів нафти) збільшать видобуток нафти на рекордну величину за останні п'ять років. На цьому тлі ціна нафти Brent вже впала нижче 70 доларів за барель.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що вісім країн картелю ОПЕК+, куди входять понад 20 держав-експортерів нафти, включно з Росією, у четвер, 3 квітня, оголосили про намір різко прискорити темпи нарощування видобутку нафти. Із травня ключові члени ОПЕК+, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак, збільшать поставки на 411 тисяч барелів на добу — рекордну величину з 2020 року.

"Вісім країн ОПЕК+, які раніше оголосили про додаткові добровільні коригування в квітні та листопаді 2023 року, а саме Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман, зустрілися віртуально 3 квітня 2025 року, щоб переглянути умови та перспективи світового ринку", — йдеться у повідомленні на сайті ОПЕК.

Досі планувалося, що на ринок щодоби додаватиметься лише 138 тисяч — тобто втричі менше. Загалом зростання видобутку має становити 2,2 млн барелів на день, пише DW.

При цьому в ОПЕК нагадали, що це збільшення може бути призупинено або скасовано. Наступна зустріч восьми країн запланована на 5 травня, на ній обговорюватимуть квоти на видобуток із червня — учасники мають намір щомісяця переглядати умови.

Потоки нової нафти на ринок, які хлинуть найближчого місяця, обвалили нафтові котирування, по яких уже вдарили тарифи адміністрації Трампа.

“Ринки вже побоюються глобальної рецесії через “тарифне цунамі” від Трампа, а додаткові барелі в цих умовах можуть спровокувати “ідеальний шторм”, — сказав глава досліджень Onyx Commodities Гарі Чілінгіріан.

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

Наразі Організація налічує загалом 12 країн-членів, йдеться на сайті ОПЕК:

Алжир

Конго

Екваторіальна Гвінея

Габон

Іран

Ірак

Кувейт

Лівія

Нігерія

Саудівська Аравія

Об’єднані Арабські Емірати

Венесуела

ОПЕК+ — це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.