Російська армія ракетою та дронами атакувала Кривий Ріг — є жертви та травмовані, через атаку дронів у Росії горять два підприємства та у Мексиці зафіксували перший випадок захворювання на пташиних грип — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 5 квітня.

Атака на Кривий Ріг

Російська армія ввечері 4 квітня ракетою атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього загинули щонайменше 18 людей, з них девʼятеро — діти. Окрім того, відомо про 61 травмованого, серед них десятеро дітей, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул.

За його словами. рятувально-пошукова операція звершена. Нині на місцях влучань працюють міські штаби та комунальники.

Згодом він повідомив про новий удар, проте цього разу РФ атакувала безпілотниками. Через дронову атаку загинула одна людина та травмовані семеро людей, повідомили в ДСНС.

Додатково: Міноборони Росії заявило, що ракетою завдали удару "по місцю проведення наради з командирами з'єднань ЗСУ та західними інструкторами в одному з ресторанів" Кривого Рога. Генштаб ЗСУ назвав цю заяву брехнею і стверджує, що це була ракета "Іскандер М" із касетною боєголовкою і вибухнула вона в житловому районі, біля дитячого майданчика.

Пожежі на російських підприємствах

У Чапаєвську (Самарська область РФ) та Мордовії безпілотники атакували промислові об'єкти. У Чапаєвську виникла пожежа, її гасять рятувальники, повідомили губернатори В’ячеслав Федорищев і Артем Здунов. В обох регіонах працюють екстрені служби.

Це вже не перша атака на ці регіони — попередня спроба у Самарській області була 22 березня.

Пташиний грип у дитини

У Мексиці вперше виявили зараження людини вірусом H5N1, відомим як пташиний грип. Інфекцію підтвердили у трирічної дівчинки зі штату Дуранго, повідомило Міністерство охорони здоров’я країни.

Дитина перебуває в лікарні міста Торреон у тяжкому стані. Вона отримує противірусне лікування. Джерело зараження наразі не виявили. Влада проводить епідеміологічне розслідування, зокрема перевіряє диких птахів у районі проживання хворої. За даними МОЗ Мексики, загальний ризик для населення залишається низьким.

Додатково: Всесвітня організація охорони здоровʼя зафіксувала понад 950 випадків пташиного грипу серед людей з 2003 року в 24 країнах, включаючи велику кількість випадків у Китаї та В'єтнамі.