У Мексиці зафіксували перший випадок захворювання на пташиних грип

У Мексиці виявили перший випадок захворювання людей на H5N1, також відомий як пташиний грип. Захворювання виявили у трирічної дівчинки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Лікарі підтвердили інфекцію у трирічної у трирічної дівчинки 1 квітня зі штату Дуранго. Спочатку вона отримувала лікування противірусними препаратами і знаходиться у лікарні в місті Торреон. Медики оцінюють її стан оцінюється як тяжкий. Яким чином дівчина заразилася, невідомо.

Мінохорони повідомило, що розпочаті оперативно-розшукові заходи з підозрою на респіраторне вірусне захворювання. Слідчі перевіряли диких птахів неподалік від будинку дівчинки, йдеться у повідомленні.

У Міністерстві заявляють, що ризик для населення в цілому від вірусу вважається низьким.

Пташиний грип і його вплив на людей

Пташиний грип — це вірусна інфекція, яка зазвичай вражає птахів, зокрема диких водоплавних птахів, але інколи може переходити до людей. Найнебезпечнішими для людини є віруси типу A, зокрема штами H5N1, H7N9 та H5N6.

Зараження людей зазвичай відбувається через тісний контакт з інфікованими птахами або їхніми виділеннями. Це може бути через контакт з хворими або мертвими птахами, їхніми яйцями або навіть через забруднені поверхні, на яких може бути вірус.

H5N1 викликає тяжкі респіраторні захворювання, зокрема пневмонію, що може призвести до летального результату.

Хоча люди не є основним носієм вірусу, коли вірус потрапляє в організм людини, він може викликати тяжкі ускладнення.

Всесвітня організація охорони здоровʼя зафіксувала понад 950 випадків пташиного грипу серед людей з 2003 року в 24 країнах, включаючи велику кількість випадків у Китаї та В'єтнамі.