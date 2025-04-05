У Мексиці зафіксували перший випадок захворювання на пташиних грип

У Мексиці виявили перший випадок захворювання людей на H5N1, також відомий як пташиний грип. Захворювання виявили у трирічної дівчинки.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Лікарі підтвердили інфекцію у трирічної у трирічної дівчинки 1 квітня зі штату Дуранго. Спочатку вона отримувала лікування противірусними препаратами і знаходиться у лікарні в місті Торреон. Медики оцінюють її стан оцінюється як тяжкий. Яким чином дівчина заразилася, невідомо.
Мінохорони повідомило, що розпочаті оперативно-розшукові заходи з підозрою на респіраторне вірусне захворювання. Слідчі перевіряли диких птахів неподалік від будинку дівчинки, йдеться у повідомленні.
У Міністерстві заявляють, що ризик для населення в цілому від вірусу вважається низьким.
Пташиний грип і його вплив на людей
Пташиний грип — це вірусна інфекція, яка зазвичай вражає птахів, зокрема диких водоплавних птахів, але інколи може переходити до людей. Найнебезпечнішими для людини є віруси типу A, зокрема штами H5N1, H7N9 та H5N6.
Зараження людей зазвичай відбувається через тісний контакт з інфікованими птахами або їхніми виділеннями. Це може бути через контакт з хворими або мертвими птахами, їхніми яйцями або навіть через забруднені поверхні, на яких може бути вірус.
- H5N1 викликає тяжкі респіраторні захворювання, зокрема пневмонію, що може призвести до летального результату.
- Хоча люди не є основним носієм вірусу, коли вірус потрапляє в організм людини, він може викликати тяжкі ускладнення.
Всесвітня організація охорони здоровʼя зафіксувала понад 950 випадків пташиного грипу серед людей з 2003 року в 24 країнах, включаючи велику кількість випадків у Китаї та В'єтнамі.