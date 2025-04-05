Генштаб ЗСУ звинуватив Міноборони РФ у брехні щодо обстрілу Кривого Рогу

Український генштаб назвав брехнею заяву Міністерства оборони Росії про те, що ракетний удар в п'ятницю по Кривому Рогу завдали по ресторану, де нібито зібралися українські та іноземні офіцери.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб ЗСУ стверджує, що це була ракета "Іскандер М" із касетною боєголовкою і вибухнула вона в житловому районі, біля дитячого майданчика. За останніми даними місцевої влади, внаслідок удару загинули 19 людей, з них девʼятеро — діти. Окрім того, в відомо про 61 травмованого, серед них десятеро дітей.

"Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин «високоточною» брехнею про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами». Заявляємо, що росія знову поширює неправдиву інформацію", — йдеться у повідомленні.

Раніше Міноборони Росії заявило, що ракетою завдали удару "по місцю проведення наради з командирами з'єднань ЗСУ та західними інструкторами в одному з ресторанів" Кривого Рога. Там зазначили, що внаслідок удару нібито загинули до 85 військових та іноземних офіцерів, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.

Атака на Кривий Ріг 4 квітня

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 18 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 60 містян отримали поранення.

Згодом місто атакували російські дрони. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина та ще п'ятеро отримали поранення.

Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул о пів на третю ночі повідомив, що аварійно-рятувальні роботи після усіх атак РФ — завершені.