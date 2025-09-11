У США застрелили активіста і прихильника Дональда Трампа Чарлі Кірка; у Мексиці 57 людей постраждали через вибух газової автоцистерни; Ізраїль атакував столицю Ємену через день після бомбардування Катару та Кабмін запроваджує єдиний стандарт ВЛК для всіх сил оборони Україн — Суспільне зібрало головні новини ранку 11 вересня.

1. У США застрелили консервативного активіста Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув під час виступу в Університеті долини Юти. Про його смерть повідомив президент США Дональд Трамп, назвавши Кірка "легендарним".

За даними університету, стрілянина сталася через 20 хвилин після початку заходу. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що стрілка затримали, а згодом після допиту звільнили.

Контекст: виступ Чарлі Кірка в Університеті долини Юти 10 вересня був частиною туру "Повернення до Америки", а згодом він мав виступити в Університеті штату Юта. Його появи супроводжували протести та петиції від студентів, які не погоджуються з його позиціями.

2. У Мехіко вибухнула газова автоцистерна: постраждали 57 людей

У столиці Мексики на одній із магістралей вибухнула газова автоцистерна, спричинивши масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 57 людей, 19 із них у тяжкому стані.

Мер міста назвала інцидент надзвичайною ситуацією. Вогонь знищив 18 автомобілів. Підтверджених смертей немає. Пожежу взяли під контроль, рух трасою до міста Пуебла перекрили.

3. Авіаудари Ізраїлю по Ємену: щонайменше 9 загиблих і понад 100 поранених

Щонайменше дев’ять людей загинули, ще близько 118 отримали поранення внаслідок авіаударів Ізраїлю по столиці Ємену Сані та провінції Аль-Джауф, повідомляє Al Jazeera.

За даними МОЗ Ємену, удари прийшлися по житлових районах і медзакладі в Сані, а також урядовому комплексу в місті Аль-Хазм. Кількість жертв може зрости, тривають рятувальні роботи.

В Ізраїлі підтвердили атаки, заявивши, що ціллю були військові об’єкти хуситів. Прем’єр Біньямін Нетаньягу назвав удар відповіддю на атаку дрона по аеропорту Рамон.

Додатково: інцидент стався наступного дня після ізраїльського обстрілу столиці Катару Дохи.

4. Кабмін запровадив єдиний стандарт ВЛК для всіх Сил оборони

Кабмін ухвалив рішення про єдиний стандарт роботи військово-лікарських комісій для всіх Сил оборони. Відтепер норми військово-лікарської експертизи ЗСУ поширюються також на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО.

Медогляди проводитимуть у відомчих закладах або за договорами в цивільних лікарнях. Також передбачене спрощення процедур для військових і поранених, які лікуються за кордоном понад рік.