Telegraph: Макрон може стати головним у переговорах із Путіним зі сторони Європи

Президент Франції Еммануель Макрон збирається стати головною особою в Європі для проведення переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним щодо миру в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Деякі члени "Коаліції охочих" наполягають на тому, щоб європейський лідер узяв на себе зобовʼязання вести перемовини із Росією в рамках зусиль щодо підтримки України.

Президента Франції Еммануеля Макрона та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який очолює групу країн, які планують досягти будь-якої угоди про припинення вогню в Україні, назвали найбільш ймовірними співрозмовниками з Москвою.

Видання пише, шо Стармер не планує вести переговори з Путіним у рамках зусиль Великої Британії щодо підтримки оборони України. Натомість джерело в Єлисейському палаці повідомило, що цю роль на себе може взяти Макрон, "коли настане відповідний час".

Відомо, що представник Путіна днями побував у Вашингтоні для обговорення політичних звʼязків із США та припинення вогню між росією та Україною.

Хто розмовляв із Путіним раніше

30 березня Трамп в інтерв'ю NBC News заявляв, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Також він казав, "злий" на російського лідера, і може запровадити додаткові мита на нафту з РФ.

18 березня вони із Путіним вже розмовляли, і тоді Трамп назва ці переговори "хорошими та продуктивними".