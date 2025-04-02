У Словаччині схвалили рішення про вбивство 350 ведмедів

Влада Словаччини ухвалила план знищення 350 бурих ведмедів. Це сталося через збільшення смертельних випадків нападів на людей. Уряд оголосив надзвичайний стан у 57 регіонах через появу ведмедя.

Про це повідомляє словацький суспільний мовник.

Останньою жертвою нападу ведмедя став 59-річний чоловік, тіло якого з пораненнями виявили в Словаччині в неділю, ймовірно 30 березня.

Міністр охорони навколишнього середовища Томаш Тараба повідомив, що кількість нападів ведмедів на людей зростає — торік зафіксували 1 900 випадків. Чисельність бурих ведмедів у країні перевищує тисячу особин. Через це уряд оголосив надзвичайний стан у 57 регіонах через появу ведмедя.

Оголошення надзвичайного стану викликало критику з боку громадських ініціатив. Вони вважають цей крок хаотичним і таким, що не лише не розвʼязує проблему, а й може її загострити. Представники ініціатив говорять про непрофесійність рішень і неефективність дій влади. На їхню думку, необхідно зосередитись на вирішенні кореня проблеми, а не на локальних ділянках.

Також вони наголошують, що надзвичайний стан слід вводити лише у справді виняткових випадках — коли існує безпосередня загроза життю, здоров’ю або майну громадян.