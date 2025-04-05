Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір відвідати Білий дім 7 квітня. Він планує обговорити із президентом США Дональдом Трампом запроваджені мита.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на чотири джерела.

Журналісти зазначають, якщо візит відбудеться, то Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит. Очікується, що лідери також торкнуться таких питань, як іранська ядерна програма та війна в Газі.

Однак, щоб здійснити цей візит цього тижня, Нетаньяху повинен попросити суддів у його корупційному процесі відкласти заплановані слухання, на яких він мав продовжити свої свідчення. Джерела зазначають, що цей план ще може змінитися, зокрема через ці судові слухання.

Митний тариф 17%, що Трамп встановив для Ізраїлю, був пов'язаний з великим дефіцитом двосторонньої торгівлі США.

Окрім того, Трамп зателефонував Нетаньяху та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в 3 квітня, коли Нетаньяху перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС), але Нетаньяху також порушив питання про оголошені митні тарифи.

Трамп запропонував Нетаньяху приїхати до Білого дому для обговорення цієї теми, не вказавши точну дату. За кілька годин Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньяху незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".

Спочатку обидві сторони очікували, що візит відбудеться пізніше в квітні, ймовірно, під час Песаху, який починається 14 квітня.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.