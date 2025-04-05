Два підприємства спалахнули в РФ через атаку дронів

Промислове підприємство в Чапаєвську Самарської області Росії атакували безпілотники. Там виникла пожежа. Також дрони атакували підприємство у Мордовії.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Федорищев.

"На місці працюють екстрені служби, зокрема фахівці МНС займаються гасінням пожежі", — написав Федорищев у своєму Telegram. Він уточнив, що ніхто не постраждав.

Минулого разу Федорищев повідомляв про спробу атаки безпілотника на одне з підприємств Чапаєвська 22 березня. Тоді Міноборони доповіло про знищення над Росією 47 безпілотників, один з них був збитий над Самарською областю.

Вночі про атаку безпілотників на одне з підприємств повідомив голова Мордовії Артем Здунов. Майже рік назад цей регіон дрони атакували вперше.

"Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили та засоби. На території працюють оперативні та екстрені служби", — написав він.