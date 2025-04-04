Трамп готовий до зниження мит в обмін на "феноменальні" пропозиції країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий до зниження мит, якщо інші країни запропонують щось "феноменальне" у межах переговорів.

Про це пише Bloomberg.

Під час спілкування з пресою у четвер на борту літака Air Force One, Трамп загалом захистив свою митну політику, попри обвал на фондовому ринку, заявивши, що радий зниженню процентних ставок і переконаний, що економічна нестабільність незабаром вщухне.

"Мита дають нам величезну силу в переговорах", — заявив Трамп, додавши, що «всі країни нам телефонують».

На запитання, чи означає це, що він розглядає можливість поступок, Трамп відповів: "Це залежить від умов".

"Якщо хтось скаже: "Ми дамо вам щось дійсно феноменальне", — за умови, що це буде вигідно нам, тоді — так", — сказав він.

Ця заява прозвучала після одного з найгірших днів на фондовому ринку з часів пандемії COVID-19: індекс S&P 500 втратив близько $2,5 трильйона, опустившись приблизно на 5%, а індекс малих компаній Russell 2000 впав на 20% від максимуму 2021 року через побоювання, що митна політика Трампа зашкодить економіці США. Долар знизився на 1,5%.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.