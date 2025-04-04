Президент Вірменії підписав закон про початок вступу країни до ЄС

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 4 квітня підписав закон про початок вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба його адміністрації, передає DW.

У документі зазначається, що Єреван “оголошує про початок вступу” до Євросоюзу, висловлюючи волю свого народу і ставлячи завдання зробити країну “безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою”.

Раніше, 26 березня, відповідний законопроєкт підтримали 64 депутати вірменського парламенту. Ще 7 проголосували проти.

У Брюсселі привітали ухвалення закону і назвали його “чітким вираженням непохитної прихильності Вірменії до наших спільних цінностей і демократичного шляху країни”.

Як повідомляла вірменська служба "Радіо свобода", 9 січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт щодо початку вступу країни до Євросоюзу. Тоді прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що ухвалення документа не означає членства в Євросоюзі й пояснював, що спочатку потрібно обговорити з ЄС дорожню карту та провести референдум, як того вимагає вірменська Конституція.

Цей законопроєкт запропонувала позапарламентська громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил", яка восени 2024 року зібрала та передала до Центрвиборчкому понад 60 тисяч підписів за проведення у Вірменії референдуму про євроінтеграцію.

У Кремлі заявляли, що цей крок зробить несумісним членство Єревану в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) – митному блоці, який очолює Росія.