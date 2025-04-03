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Паліса: Росія готується до наступу на кількох напрямках та планує наростити угруповання на 150 тисяч цьогоріч
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Паліса: Росія готується до наступу на кількох напрямках та планує наростити угруповання на 150 тисяч цьогоріч

Олена Богданьок
Андрій Стасюк
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Є ознаки підготовки до наступу на кількох напрямках
Російські військові, які будуть відправлені в Донецьку та Луганську області, під час присяги у Ростові-на-Дону, Росія, 16 листопада 2024 року. Getty Images/Arkadii Budnitskii/Anadolu via Getty Images

Українське командування бачить підготовку російського угруповання до активізації боїв на кількох напрямках. Цього року російська армія планує наростити своє угрупування на 150 тисяч військових.

Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає кореспондент Суспільного.

За наявною інформацією, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб, умовно, це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій, говорить Паліса.

“Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо”, — сказав Паліса.

За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни зацікавлені небагато, крім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний.

Щодо наземного напрямку очевидно, що вони продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту, зазначив представник ОПУ. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають із дуже великими втратами.

“Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів”, — сказав заступник керівника Офісу президента.

Раніше агенція Associated Press із посиланням на заяви українських урядовців і військових аналітиків повідомила, що армія РФ у "найближчі тижні" готується до нового наступу на Україну через 1000-кілометрову лінію фронту. За даними журналістів агенції, РФ хоче посилити тиск на Україну і "зміцнити переговорну позицію Кремля на перемовинах про припинення вогню".

26 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Figaro говорив, що очільник Кремля "намагається виграти час і готується до весняного наступу". За словами президента, армія РФ готує новий наступ, зокрема на Сумську та Харківську області.

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