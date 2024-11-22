Російські "шахеди" атакували Суми: двоє людей загинули; в ООН відреагували на використання нової російської ракети; засідання Ради скасували через загрозу удару по урядовому кварталу та Дональд Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США після відмови Метта Ґетца — Суспільне підготувало головні новини ранку 22 листопада.

1. Російські "шахеди" атакували Суми: є загиблі

22 листопада армія РФ завдала удар по житловому мікрорайону Сум, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

Попередньо відомо, що загинуло двоє людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, зазначили в ОВА.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

2. ООН назвала використання нової російської ракети "тривожним сигналом"

Представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що використання Росією нового балістичного ракетного озброєння для ударів по Україні є "тривожним і небезпечним розвитком подій".

Дюжаррік закликав до деескалації конфлікту, наголосивши, що подальше насильство лише посилить страждання цивільного населення та загрози міжнародній безпеці.

Контекст: 21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

3. Засідання Ради скасували через загрозу удару по урядовому кварталу — джерела

Депутатів Верховної Ради попередили про можливу загрозу обстрілу урядового кварталу. У зв’язку з цим засідання, заплановане на 22 листопада, скасували.

Про це стало відомо Суспільному з власних джерел.

Парламентарів закликали мінімізувати присутність у цій зоні та уникати перебування там із членами родин. Наступне засідання парламенту попередньо заплановане на грудень.

Чому це важливо: 21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

4. Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США після відмови Метта Ґетца

Дональд Трамп призначив колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді своєю кандидаткою на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як раніше Метт Ґетц зняв свою кандидатуру з розгляду.

Контекст: Раніше колишній конгресмен від Республіканської партії Метт Гетц оголосив про відмову від участі у розгляді його кандидатури на посаду генерального прокурора адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.