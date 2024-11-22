Дональд Трамп призначив колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді своєю кандидаткою на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як раніше Метт Ґетц зняв свою кандидатуру з розгляду.

Про це пише CNN.

"Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край", — заявив Трамп у четвер у своєму пості на платформі Truth Social.

Трамп додав: "Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети — боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки. Я знаю Пем багато років — вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики "Америка перш за все". Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора!"

Що відомо про Пем Бонді

Пем Бонді (народилася 17 листопада 1965 року) — американська юристка, лобістка і політикиня, яка з 2011 до 2019 року обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди, ставши першою жінкою на цій посаді.

Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо.

Пов’язана зі справою про пожертву $25,000 від Трампа на її політичний комітет, що збіглося з її рішенням не підтримувати розслідування щодо Trump University. Була критикована за зв’язки з саєнтологами та іншими суперечливими донорами.

Двічі була у шлюбі, на момент 2024 року залишається неодруженою.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.