21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

Про це Путін сказав у відеозвернені.

Він зазначив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow Україна завдала ударів по об'єктах у Курській та Брянській областях.

У відповідь РФ нанесла "комбінований удар по одному з об'єктів оборонно-промислового комплексу України" у Дніпрі, випробувавши новітню ракету середньої дальності "Орєшнік".

Путін підкреслив, що запуск ракети — відповідь на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності.

Ракета "Орєшнік" призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Путін також заявив, що Росія буде застосовувати зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

19 листопада очільник Кремля Володимир Путін затвердив оновлену "ядерну доктрину" Росії. Вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.